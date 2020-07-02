Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ – это триумф. Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ – это триумф. Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом в процессе голосования никакой "заказной" явки не было, отметил он. Наоборот, курс был взят на максимальную чистоту и прозрачность плебисцита, рассказал Песков телеканалу "Россия 24".Пресс-секретарь президента уверен, что внесение поправок в основной закон станет фундаментом для лучшего будущего России. Какие реформы проведут в первую очередь Песков не ответил. Он пояснил, что предстоит большая работа: потребуются и законодательные инициативы, и законотворчество.Также Песков рассказал, что Владимир Путин провел ряд телефонных разговоров с лидерами других стран. С успешным завершением голосования российского президента поздравили главы Индии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана.Напомним, на данный момент ЦИК посчитал 100% бюллетеней. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, 21,27% выступили против.