Президент Белоруссии во время вручения государственных наград отметил результаты медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно ..

Президент Белоруссии во время вручения государственных наградотметил результаты медицинских работников в борьбе с коронавирусом. "Мы неснижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать – мы победили, заявилЛукашенко.Он так же подчеркнул, что система здравоохранения странывыстояла, а жители продемонстрировали во время эпидемии политическоездравомыслие и народную мудрость.В Белоруссии всего насчитывается 62424 случая заражениякоронавирусом, по последним данным. За 1 июля в стране было выявлено 306случаев заражения, сообщает .