Министерство строительства России планирует полностью оцифровать отрасль ЖКХ. Все документы на жилые дома будут переведены в электронный вид.

Министерство строительства России планирует полностью оцифровать отрасль ЖКХ. Все документы на жилые дома будут переведены в электронный вид.Согласно инициативе, вся документация на постройку и ремонт жилых зданий, ключи от помещений общего имущества владельцев квартир и коды доступа к оборудованию будут храниться не только на бумажном, но и на электронном носителе. Копии материалов появятся в Государственной информационной системе ЖКХ.Этот проект поможет ускорить работу коммунальщиков, а также сделает систему прозрачной, что позволит в будущем очистить ее от коррупции. Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, цифровизация отрасли ЖКХ будет полезна как для граждан, так и для государства.Директор компании "Акронис Инфозащита" Елена Бочерова заявила, что хранение документов в электронном виде несет риски. Ведомство должно подойти к защите данных продуманно. В беседе с изданием "Известия" эксперт назвала необходимым обеспечить сохранность, приватность и безопасность информации в базе.6 Май 2020 в 7:29 PDTНапомним, с 1 июля в . Стоимость тарифов в среднем по стране выросла на 4%. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству не повышать цены на коммунальные услуги во второй половине 2020 года. Однако работники сферы выступили против – их доходы упали из-за пандемии коронавируса.