Президентские выплаты коснутся врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом

На выплаты медицинским работникам за июль власти направят 7,5 миллиарда рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Трансляцию вел ТК "Россия 24".Президентские выплаты коснутся врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом, отметил Мишустин.Мишустин также сообщил о том, что продлены на два месяца выплаты соцработникам. Дополнительно на эти цели выделят более 3,5 млрд рублей. Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.Правительство ранее озвучило планы направить 20 миллиардов рублей для выплат в июне медикам и персоналу скорой помощи, которые спасают коронавирусных больных. Выплаты будут продлены на июль и август, заявил глава правительства Михаил Мишустин на прошлой неделе на заседании кабинета министров.Допвыплаты и их продление для врачей и медперсонала запланированы по поручению президента РФ. Владимир Путин в обращении к гражданам страны 23 июня предложил поддержать медработников, борющихся с коронавирусом. "Борьба с эпидемией продолжается", — отметил российский лидер. Напряженно работают в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Эти выплаты и доплаты освобождаются от налогов и будут учитываться при расчете отпускных, "независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск", – отметил президент.Общая сумма субсидий медикам превышает 5 миллиардов рублей в рамках господдержки. Ранее Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений в размере 15,8 миллиардов рублей во время пандемии. Средства выделяются из резервного фонда правительства.