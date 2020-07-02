17 минут понадобилось Госсовету Турции, чтобы решить вопрос изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Изучение этого вопроса своим помощниками поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в начале июня. Итоговое решение государственного совета Турции огласят в течение 15 дней.

17 минут понадобилось Госсовету Турции, чтобы решить вопрос изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Изучение этого вопроса своим помощниками поручил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в начале июня. Итоговое решение государственного совета Турции огласят в течение 15 дней.Ранее тревогу по поводу изменения статуса Софийского собора выразил от имени Русской православной церкви председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), напоминает ТАСС.Софийский собор в европейской части Стамбула является памятником византийского зодчества. Он строился с 532 по 537 год по указанию императора Юстиниана, чтобы увековечить славу Константинополя. Император Юстиниан даже пол собора хотел выложить из золотых слитков. Но после падения Византийской империи в 1453 году собор в районе Сулитанахмет был переделан в мечеть Айя-София.С фресок и мозаик собора штукатурка была счищена только в 1935 году по декрету турецкого правительства, подписанного основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком. Собор Святой Софии был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году.