Клубу НБА Хьюстон Рокитс придется доигрывать сезон без нападающего Табо Сефолоши. 36-летний баскетболист отказался участвовать в возобновлении сезона.

Клубу НБА "Хьюстон Рокитс" придется доигрывать сезон без нападающего Табо Сефолоши. 36-летний баскетболист отказался участвовать в возобновлении сезона.НБА допускает подобный отказ. При этом игрок, не пожелавший выходить на площадку в доигровке сезона, не будет получать зарплату в эти месяцы. Сефолоша согласился с подобным условием и решил пропустить концовку сезона."Хьюстон" уже нашел замену Сефолоши. "Ракеты" уже подписали контракт с 33-летним нападающим Люком Мба а Муте, сообщает ТАСС.Сезон в НБА, прерванный пандемией коронавируса, возобновится 30 июля. В матчах примут участие 22 команды. Все игры пройдут в Орландо, в Disney World.