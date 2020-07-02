Первая ракетка мира Новак Джокович перечислил 5 миллионов динаров (42 тысячи евро) сербскому городу Нове-Пазар. Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Первая ракетка мира Новак Джокович перечислил 5 миллионов динаров (42 тысячи евро) сербскому городу Нове-Пазар. Средства пойдут на борьбу с коронавирусом.Нове-Пазар – один из самых пострадавших городов Сербии. В городе введено чрезвычайное положение, сообщает РИА Новости. Подобная мера распространена еще на четыре города страны.Сам теннисист тоже сдал положительный тест на COVID-19. Коронавиркусом заразилась и жена Джоковича Елена.