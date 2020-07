Главным посредником в сговоре России с движением Талибан (запрещено в России) газета New York Times назвала афганского контрабандиста и наркоторговца Рахматуллу Азизи. Американское издание использует вброс про сотрудничество России и талибов в предвыборной борьбе демократов с президентом США Дональдом Трампом.

Главным посредником в "сговоре" России с движением "Талибан" (запрещено в России) газета New York Times назвала афганского контрабандиста и наркоторговца Рахматуллу Азизи. Американское издание использует вброс про "сотрудничество" России и талибов в предвыборной борьбе демократов с президентом США Дональдом Трампом.26 июня New York Times со ссылкой на спецслужбы заявила, что российская военная разведка тайно предлагала афганским боевикам деньги за убийства американских военнослужащих. Делалось это якобы для того, чтобы сорвать мирные переговоры между Вашингтоном и представителями боевиков. От передачи такой информации в Белый дом открестились и Пентагон, и разведка. Но демократы даже после этого атаку на Трампа не откатили назад, заявив, что 45-й президент США не в курсе происходящего не потому, что ему об этом не докладывали, вследствие недостоверности информации, а потому, что не читает сообщения разведки.В МИД России уже назвали обвинения безосновательными. На Смоленской площади оценили эту "информацию", как "незатейливый спрос", посетовав на низкий уровень интеллектуального развития тех, кто придумывал подобные фантазии. Более того, добавила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, в Афганистане давно не секрет — причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками.Афганский контрабандист и наркоторговец Рахматулла Азизи, как сообщает New York Times, участвовал в каком-то возглавляемом США крупном строительном проекте. Позже он якобы работал в России. Именно он, якобы, и вел переговоры с представителями "Талибан".Около полгода тому назад, опять же со слов журналистов нью-йоркской газеты, афганская разведка якобы провела обыски в нескольких офисах в Кабуле и Кундузе. При этом замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири заявил, что целью операции был Рахматулла Азизи. В одном из домов Азизи в Кабуле при обысках нашли около полумиллиона долларов наличными. Но к этому времени афганская разведка не смогла задержать Рахматуллу Азизи. New York Times называет причину такой неудачи: "Азизи сбежал, предположительно, в Россию".Оценку этой информации дал и сам Дональд Трамп. Публикацию в фейк-ньюс, к которым Трам причисляет и New York Times, американский президент назвал "заказухой".И еще одна новость от New York Times: издание теперь будет писать слово "черный" в описании людей и культуры африканского происхождения с большой буквы. Выглядит такое сообщение почти шуткой, но оно принято после консультации с сотней сотрудников редакции. Вдобавок главред издания Дин Баке и редактор стандартов Филд Корбетт добавили, что слово "белый" никогда не будет использоваться с заглавной буквы, поскольку белые и так подразумевают общую культуру и историю. И в выделении не нуждаются.