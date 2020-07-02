Проследили за прозрачностью голосования. Общественники подвели итоги недельного наблюдения на избирательных участках. В нашем регионе за голосованием следили более 5 тысяч наблюдателей.

Проследили за прозрачностью голосования. Общественники подвели итоги недельного наблюдения на избирательных участках. В нашем регионе за голосованием следили более 5 тысяч наблюдателей. Их присутствие в полной мере обеспечило открытость процедуры и легитимность результатов. Подтверждённых нарушений в ходе голосования выявлено не было. Каждый отдельный сигнал или сообщение оперативно и внимательно рассматривали специалисты. Специально для этого, в