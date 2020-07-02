Пожарные продолжают работать на месте ЧП в Гусь-Хрустальном. Поздно вечером 30 июня там загорелся Дом культуры имени Ленина. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что горит кровля здания на

Пожарные продолжают работать на месте ЧП в Гусь-Хрустальном. Поздно вечером 30 июня там загорелся Дом культуры имени Ленина. Прибывшие сотрудники МЧС установили, что горит кровля здания на площади 1500 квадратных метров. Огонь распространялся очень быстро, и вскоре площадь пожара возросла до 2400 квадратных метров. Сообщается, что пострадали часть третьего этажа, зрительный зал и сцена. На