Губернатор региона Сергей Цивилев подписал постановление о создании министерства угольной промышленности Кузбасса. Оно стало единственным в стране. Куратором работы нового министерства назначен зам главы региона по промышленности и транспорту Андрей Панов.

В Кузбассе создано министерство угольной промышленности региона. Постановление о создании нового ведомства подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Стоит отметить, что такой профиль министерства появился впервые в стране.Как сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", куратором работы нового министерства назначен зам главы региона по промышленности и транспорту Андрей Панов.Сергей Цивилев подчеркнул, что угольная отрасль является одной из главных в регионе. Более полутора миллиона человек заняты в этой области. "Мы добиваемся роста объемов отправки угля в восточном направлении, скидок на перевозку угля. Необходимы скидки для экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион".Глава региона уверен, что министерство будет отстаивать на федеральном уровне интересы шахтеров и сможет координировать работу с другими ведомствами.