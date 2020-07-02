02.07.2020

2020-07-02 15:25:03

Почётный архитектор России Николай Волков: Мы можем потерять Владимир навсегда

Новый город наступает на старый. Меняется время, с ним меняются требования и нормы градостроительства. И то, что считалось образцом архитектуры несколько веков назад в 21 веке не отвечает требованиям современных застройщиков. Предприниматели, которые создают новые объекты недвижимости в историческом центре считают законодательство в области охраны памятников слишком жестким. Поэтому стараются градостроительные регламенты упростить. Вопросы эти пытаются решить на Комиссии по сохранению исторического наследия при губернаторе области.

Николай Волков, Почетный архитектор России: "Решили, если гора мешает, мы ее поднимем! И была разработана новая версия проектная зоны охраны. Эта версия сейчас обсуждается в экспертном сообществе. Там есть , на мой взгляд, масса спорных вопросов".

Николай Волков во Владимир приехал в 1978 году по окончанию Харьковского архитектурного института. И сразу же влюбился в древний город. Покорило всё. Исторические застройка и ландшафт. И, конечно, шедевры белокаменного зодчества 12 века. За сорок с лишним лет, что живет на древней владимирской земле, старался не навредить оставленному наследству предков. проекты Волкова теперь уже Почетного архитектора России грамотно вписываются в облик древнего города. Один из них - Лыбедская магистраль, стал не только украшением Владимира, но и избавил центр с его уникальными памятниками от интенсивного автомобильного потока. Не секрет , что Золотые ворота, Успенский и Дмитриевские соборы разрушаются именно из-за агрессивной среды.

Для Волкова - непререкаемый авторитет в градостроительстве академик Игорь Столетов. Игорь Александрович разработал Проект реконструкции исторического ядра Владимира. Но в последнее время владимирцы замечают: даже в историческом центре нарушаются строительные регламенты. То, там, то здесь вырастают дома с повышенной этажностью.

Михаил Иванов, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области: "В историческом городе такое развитие должно проходить по жестким и строгим правилам! Что касается района Заклязьменского, то инспекция по этому нарушению, по превышению строительства обратилась в суд. Для нас это нарушение законодательства".

Чтобы не потерять уникальную среду областному центру необходим статус "исторического поселения федерального значения ". Такой уже есть у Гороховца и Суздаля. Именно он устанавливает границы исторического поселения, разрабатывает требования к градорегламентам. Пока Министерство культуры давать этот статус не торопится. Тем временем, областной центр один за одним теряет свои уникальные черты 19-20 веков. Исчезают не только старинные дома , но и исторический ландшафт.

Николай Волков, Почетный архитектор России:

- Я думаю лет через 10-15 лет мы город Владимир, его историческую культурную среду мы просто не узнаем! Мы потеряем. Причем, потеряем в безвозвратно.

Владимиру необходима концепция,а не отдельные проекты реконструкции исторических объектов. Сохранять надо в целом облик. Который составляет и старинные дома с индивидуальной архитектурой, но и каждая деталь, каждый наличник.

Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.