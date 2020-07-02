Подозреваемая обратилась в государственную организацию для получения материнского капитала, предоставив заведомо ложные сведения...

В результате проведенной проверки полицейскими выявлен факт незаконного получения материнского капитала.Установлено, что 31-летняя жительница Зеленограда обратилась в государственную организацию для получения материнского капитала, предоставив заведомо ложные сведения о том, что является матерью двоих детей 2010 и 2019 года рождения. Проверка показала, что ранее женщина была лишена родительских прав в отношении 10-летней дочери. В результате преступных действий злоумышленница причинила ущерб государству на сумму около 40 000 рублей, в течение двух месяцев получая выплаты на карту.По данному факту дознанием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде или надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31