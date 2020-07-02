Наибольшая активность воров приходиться на час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление народа, в котором легче затеряться...

Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди злоумышленников. Только за прошедшее полугодие 2020 года в столичном метрополитене зарегистрировано более 120 фактов совершения хищений личного имущества граждан. Как правило, карманников привлекают дорогостоящие сотовые телефоны и кошельки граждан.Наибольшая активность воров приходиться на час пик, когда в метро наблюдается особенно большое скопление народа, в котором легче затеряться. По той же причине у злоумышленников популярны узловые станции, где можно пересесть с ветки на ветку, а также станции, выходящие к вокзалам.На основании накопленного опыта сотрудники полиции московского метрополитена выделяют несколько видов воров, занимающихся карманными кражами и информируют граждан о наиболее распространенных способах совершения преступлений:«отряхиватели» - сообщают пассажиру, что у него испачкалась спина, хотя нередко пачкают сами. Пока один карманник «помогает» отряхиваться, другой вытаскивает кошелек или сотовый телефон;«ширмачи» - для своего промысла используют «ширму». Карманники через одну руку перевешивают куртку или пиджак, а другой рукой орудуют в карманах своих «жертв».«парашютисты» - выходят на «промысел» с грудными детьми. Вид ребенка усыпляет бдительность пассажиров, чем и пользуются воры.«гастролеры» - работают группами в предпраздничный период – самое плодотворное для карманников время, потому что в эти дни граждане, как правило, берут с собой крупные суммы, чтобы купить подарки своим близким. Часто меняют тактику: например, выбранный человек, у которого была замечена крупная сумма денежных средств, выходит из вагона. Впереди идущий человек якобы что-то роняет и резко наклоняется. «Жертва» на доли секунды вынужденно останавливается и лишается кошелька, потому что сзади следует карманник.Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете внимательны в переполненном транспорте.При этом следует соблюдать несколько несложных правил:Если Вы почувствовали прикосновение, резко развернитесь и шагните в сторону.Если Вы заподозрили, что давка в вагоне вокруг Вас создана искусственно, сразу проверьте содержимое карманов.Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание.Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В час пик месте прижимайте ее к себе.Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте.Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают сзади или сбоку.Если Вы заметили карманного вора, то лучше всего, не привлекая внимания, сообщить об этом сотрудникам полиции. Если все же Вы стали свидетелем кражи, лучше всего привлечь внимание окружающих людей и указать, кто именно хочет украсть ценный предмет. Если карманник уже совершил кражу и был задержан сознательными гражданами, но к несчастью, поблизости нет сотрудников полиции, то, прежде всего, необходимо принять меры, чтобы карманник не избавился от похищенного, определить потерпевшего, круг свидетелей и срочным образом позвонить в органы внутренних дел по телефону «102».Если все же карманнику удалось похитить ваше имущество, то Вам необходимо:Запомнить приметы внешности злоумышленника: во что был одет, примерный рост, возраст, телосложение.В каком направлении скрылся преступник.Незамедлительно сообщить о случившемся в органы внутренних дел.Дождаться на месте прибытия сотрудников полиции.Гарантией успеха раскрытия преступления является своевременность обращения в органы полиции, а также наиболее точное и полное описание внешности преступника.Уважаемые жители и гости столицы! Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене заботятся о Вашей безопасности и предупреждают: будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности и принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18