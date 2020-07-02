Выявить и наказать виновных в утечке недостоверной информации о якобы связи России с афганскими боевиками призвал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Выявить и наказать виновных в утечке недостоверной информации о якобы связи России с афганскими боевиками призвал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.По его мнению, утечка была подстроена отдельными членами разведки, которые стремились скомпрометировать президента США Дональда Трампа.Помпео отметил, что подобные публикации ставят под угрозу жизнь американских разведчиков и военнослужащих.Вслед за американским лидером вице-президент США Майк Пенс заявил, что не был проинформирован о приписываемом России сговоре с талибами.В то же время демократы призывают наказать Россию. Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России и обвинила Дональда Трампа в пренебрежении своим долгом как главы государства.