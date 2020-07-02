СКР завел уголовное дело по факту причинения четырехлетней жительнице подмосковного Красногорска тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Девочке пробило голову бутылкой, которую вместе с другим мусором выбросили с балкона дети.

СКР завел уголовное дело по факту причинения четырехлетней жительнице подмосковного Красногорска тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Девочке пробило голову бутылкой, которую вместе с другим мусором выбросили с балкона дети.Попавший на видео инцидент произошел во второй половине дня 1 июля возле дома №5 по бульвару Космонавтов. По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости. Сам пакет был оставлен в подъезде кем-то из жильцов.Пострадавшую девочку прооперировали, сейчас она находится в реанимации.По факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено уголовное дело.