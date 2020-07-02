Магамед Ахматов, председатель партии «Родина» во Владимирской области Созданы все условия для граждан, мы видим огромный поток людей, которые приходят выразить свой гражданский долг.

Магамед Ахматов, председатель партии «Родина» во Владимирской области Созданы все условия для граждан, мы видим огромный поток людей, которые приходят выразить свой гражданский долг. На мой взгляд и взгляд моих товарищей, которые тоже принимают участие в разном качестве — есть и наблюдатели, есть и кто работает в избирательных комиссиях, — никаких нарушений не зафиксировано. И