Проголосовали и поделились мнением. Представители разных политических партий в последний день голосования рассказали, почему важны поправки к Конституции нашей страны. Василий Кузин

Проголосовали и поделились мнением. Представители разных политических партий в последний день голосования рассказали, почему важны поправки к Конституции нашей страны. Василий Кузин работал на участке сам и, конечно, тоже проголосовал. По его словам, голосование обязательно для всех жителей России. Каждый должен выражать свое мнение, ведь это касается не только ближайших перспектив, но и процветания будущих