Весной руководство России ввело запрет на международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса. Граждане не могут прибыть в страну или покинуть ее за исключением особых случаев.

Весной руководство России ввело запрет на международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса. Граждане не могут прибыть в страну или покинуть ее за исключением особых случаев.Росавиация разослала российским аэропортам и авиакомпаниях телеграмму, в которой говорится о том, что запрет на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства продлен до 23:59 по местному времени 31 июля 2020 года. С выездом это, однако, не связано: с июня жители страны могут покидать ее пределы для лечения, обучения или работы.Кроме того, международные рейсы по-прежнему могут выполняться для перевозки грузов и почты. Разрешены также вывозные и гуманитарные рейсы, транспортировка самолетов для ремонта и обслуживания и транзитные полеты для дозаправки или смены экипажа на территории России.Подобные телеграммы ведомство рассылает ежемесячно после 27 марта. Источники СМИ в аэропортах и авиакомпаниях рассказали, что когда будет принято решение о возобновлении международных рейсов, Росавиация выпустит отдельную телеграмму.Напомним, что ранее Росавиация предлагала Роспотребнадзору, который отвечает за снятие коронавирусных ограничений, возобновить международные авиаперелеты с 15 июля. Однако в федеральной службе инициативу не одобрили.В июне руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил поэтапное возобновление международного авиасообщения. Согласно его инициативе, сначала следует вернуть рейсы в страны СНГ, а затем и другие зарубежные государства в зависимости от эпидемиологической обстановки.