Голосование по поправкам к Конституции завершено. После обработки 99% бюллетеней стало ясно: изменения в основной закон государства все-таки внесут.

Голосование по поправкам к Конституции завершено. После обработки 99% бюллетеней стало ясно: изменения в основной закон государства все-таки внесут.Поправки к Конституции поддержали 78,03% жителей России. Против такой идеи оказались 21,16% граждан. Явка составила 65%.Когда вступят в силу изменения в основной закон страны – вопрос времени. Президент Владимир Путин издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты их вступления в силу.Как только это произойдет, Конституция будет в приоритете над международным правом на территории страны. Также ужесточатся требования к кандидатам на президентский пост. Теперь баллотироваться могут граждане, которые живут в стране 25 лет и не имеют иностранного гражданства.Согласно новой Конституции, Путин сможет снова принять участие в президентских выборах. Ближайшее голосование состоится в 2024 году. Российский лидер уже высказался насчет этого. Он заявил, что решение будет зависеть от результатов плебисцита.Всего поправок к Конституции – 206. В Сети можно ознакомиться с полным списком изменений.23 Июн 2020 в 7:47 PDTОсновной закон страны был принят в 1993 году. За 27 лет нормативный правовой акт корректировали несколько раз. В 2009 году внесли изменения, связанные с президентским сроком. С того момента глава государства избирается на шесть лет, а не на четыре. В 2014-м пришлось снова внести поправки – Крым стал частью Российской Федерации.