Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания “Аквариус”» и ООО «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения

Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания “Аквариус”» и ООО «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем производства — 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи, в которой приняли