Курс рубля быстро укрепляется 2 июля в четверг после обвала перед выходным днем. Доллар подешевел в первую минуту торгов сразу на 63 копейки до 70,6 рубля, а евро потерял 42 копейки, опустившись ниже отметки 80 - до 79,6 рубля, согласно данным торгов Московской биржи.

Курс рубля быстро укрепляется 2 июля в четверг после обвала перед выходным днем. Доллар подешевел в первую минуту торгов сразу на 63 копейки до 70,6 рубля, а евро потерял 42 копейки, опустившись ниже отметки "80" — до 79,6 рубля, согласно данным торгов Московской биржи.Через 15 минут рубль стал еще дороже, а доллар терял уже 80 копеек, а евро — 70 копеек, согласно данным торгов к 10:16 мск.Помогает рублю и дорожающая нефть. Согласно данным торгов в Лондоне к 10:30 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 42,37 доллара (+1%), а за американской WTI — 40,12 доллара (+0,8%). Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 миллиона баррелей и к 26 июня снизились до 533,527 миллиона баррелей, сообщило Министерство энергетики США. Это больше прогнозов. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тысяч баррелей.В итоге рубль может вернуть все потери вторника 30 июня: накануне выходного дня российская валюта потеряла более 1,3 рубля за один день, снизившись до минимума середины мая.Как уже отмечали 33Live.RuRu, биржевые игроки усилили атаку на рубль накануне выходного дня 1 июля, запасаясь валютой на случай возможного ухудшения ситуации на мировых рынках пока российская валютная биржа не будет работать.Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, 2 июля быстро растет – на 1% в первые десять минут торгов, индекс РТС, долларовой стоимости акций, прибавил 2% к 10:10 мск.