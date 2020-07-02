В Монголиии, в граничащей с Россией провинции (аймаке) Ховд, за сутки зафиксирована два случая бубонной чумы. Как сообщают местные СМИ, заболевшие – мужчина и женщина, которые ели сырое мясо сурка. Сейчас в этом районе введен карантин.

В Монголиии, в граничащей с Россией провинции (аймаке) Ховд, за сутки зафиксирована два случая бубонной чумы. Как сообщают местные СМИ, заболевшие – мужчина и женщина, которые ели сырое мясо сурка.Как пишет издание Azattyq Ryhy, женщина находится в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.Отмечается также, что она была в прямом контакте не менее чем с полусотней людей, а в косвенном — более чем 400 жителями аймака.Сейчас в нем введен карантин, въезд автотранспорта в регион, а также выезд временно приостановлены, передает ТАСС.Местная эпидемиологическая служба проводит проверку с целью выявления возможных дополнительных случаев заболевания чумой и пресечения ее распространения.