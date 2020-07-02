Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. Бывший актер не умеет управлять государством.
Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. Бывший актер не умеет управлять государством.
В конце июня эксперты социологической службы Центра Разумкова обнародовали результаты опроса украинских граждан. Как выяснилось, число жителей страны, которые одобряют работу Владимира Зеленского, снизилось на 18% по сравнению с маем и составило 41%.
При этом уровень доверия граждан к бывшему главе страны Петру Порошенко вырос на 5% до 11%. Экс-президент не может смириться с потерей власти и готовит новый переворот этой осенью, сообщает телеграм-канал "Русский демиург". Сейчас бизнесмен консолидирует свой электорат.
Политическую ситуацию на Украине оценил российский сенатор Алексей Пушков. В личном блоге он заявил, что Зеленский очень слаб. Лидер проявил твердость лишь однажды, во время дебатов с Порошенко. Тогда он произнес страстный монолог, который произвел на слушателей сильное впечатление.
25 Июн 2020 в 1:38 PDT
Как только понадобились действия, бывший актер "убежал и забился в угол". По словам Алексея Пушкова, политика представляет собой не только громкие заявления, но и конкретные действия. оказался несостоятельным политическим деятелем.