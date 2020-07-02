Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. Бывший актер не умеет управлять государством.

Положение Владимира Зеленского на Украине становится все более шатким. Бывший актер не умеет управлять государством.В конце июня эксперты социологической службы Центра Разумкова обнародовали результаты опроса украинских граждан. Как выяснилось, число жителей страны, которые одобряют работу Владимира Зеленского, снизилось на 18% по сравнению с маем и составило 41%.При этом уровень доверия граждан к бывшему главе страны Петру Порошенко вырос на 5% до 11%. Экс-президент не может смириться с потерей власти и готовит новый переворот этой осенью, сообщает телеграм-канал "Русский демиург". Сейчас бизнесмен консолидирует свой электорат.Политическую ситуацию на Украине оценил российский сенатор Алексей Пушков. В личном блоге он заявил, что Зеленский очень слаб. Лидер проявил твердость лишь однажды, во время дебатов с Порошенко. Тогда он произнес страстный монолог, который произвел на слушателей сильное впечатление.25 Июн 2020 в 1:38 PDTКак только понадобились действия, бывший актер "убежал и забился в угол". По словам Алексея Пушкова, политика представляет собой не только громкие заявления, но и конкретные действия. оказался несостоятельным политическим деятелем.