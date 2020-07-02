Он заявил, что эти люди сделали сознательный выбор в интересах своего будущего

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин выразил благодарность жителям города, принявшим участие в голосование по поправкам в Конституцию РФ, завершившимся 1 июля.Напомним, 74,4% проголосовавших владимирцев одобрили вносимые поправки. Андрей Шохин заявил, что эти люди сделали сознательный выбор в интересах своего будущего, будущего своих детей, родного города и страны в целом.Касательно же проголосовавших «против» поправок, сити-менеджер предложил чаще вовлекать горожан к совместной созидательной работе, к которой городская власть всегда открыта.