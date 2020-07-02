Сам губернатор вместе с дочерью посетил голосование в один из первых дней

1 июля в России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ. 71,18% жителей Владимирской области проголосовали – «За поправки», 27,82 – «Против». Губернатор региона поспешил поблагодарить голосовавших за участие.«Жители Владимирской области выразили свою позицию по поправкам в Конституцию. Явка на избирательные участки была высокой. Считаю, что каждый наш земляк, который проголосовал по судьбоносному для России вопросу, может гордиться своим гражданским поступком.Хочу поблагодарить руководство и членов избирательных комиссий, органы местного самоуправления за четкую организацию процесса в условиях максимальной безопасности для наших сограждан.Отдельные слова благодарности - редакциям областных и районных СМИ за объективную информацию о сути поправок. Вы помогли жителям нашего региона сделать осознанный выбор.Теперь Россию ждет новый, я уверен, прорывной этап социально-экономического развития».Сам губернатор вместе с дочерью посетил голосование в один из первых дней, оставив свои голоса "за".