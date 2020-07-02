В медорганизациях региона проходит бесплатное тестирование взрослых и детей на антитела к Covid-19 класса IgG. Оно продлится до 3 июля включительно. Основное условие участия в тестировании – отсутствие острого периода заболевания Covid-19.
Тестирование крови на антитела к Covid-19 проводится методом иммуноферментного анализа (ИФА). Этот диагностический метод показывает не только наличие, но и уровень антител в крови, позволяет определить перенесенную коронавирусную инфекцию – сформировался у человека иммунитет к Covid-19 или нет.
Для участия необходимо скачать анкету по ссылке http://cgie33.ru/images/Anketa.pdf, заполнить её и прислать на электронный адрес [email protected]
, после чего участнику поступит приглашение пройти тестирование. Время забора биологического материала с 8.00 до 12.00 в будние дни.
Справки по телефону: 8 (4922) 53-57-28. Сайт Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области»: http://cgie33.ru.
Пройти тестирование можно в следующих медицинских организациях:
– Городская клиническая больница №5 г. Владимира (филиал на ул. Северная, 1а);
– Городская больница №6 г. Владимира;
– Детская городская поликлиника №1 г. Владимира;
– Муромская городская больница №3;
– Детская больница округа Мурома;
– Ковровская городская больница №2.