Испанский специалист Унаи Эмери может возглавить Фиорентину. Итальянский клуб уже выходил на связь с бывшим тренером Арсенала.

Испанский специалист Унаи Эмери может возглавить "Фиорентину". Итальянский клуб уже выходил на связь с бывшим тренером "Арсенала"."Фиорентина" занимает 13 место в Серии А, и руководство "фиалок" недовольно работой Джузеппе Якини. Не исключено, что по окончанию сезона в клубе произойдут большие перемены. По информации "Спорт-Экспресс", новым тренером флорентийцев может стать Унаи Эмери.Последним место работы Эмери был лондонский "Арсенал", который испанский специалист покинул в ноябре 2019 года. Также Эмери известен по работе с "Альмерией", "Валенсией", московским "Спартаком", "Севильей" и "Пари Сен-Жермен".