Первый в стране музей военной авиации появится в Гатчине, на месте, где сто лет назад во времена Российской империи находилась первая воздухоплавательная школа. Сейчас это заброшенное поле в микрорайоне Аэродром. В будущем здесь обустроят зоны отдыха, проложат велодорожки и установят ангары для самолетов.

Первый в стране музей военной авиации появится в Гатчине. Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", расположится он в заброшенном поле в микрорайоне Аэродром.Это особенное место — именно здесь сто лет назад во времена Российской империи находилась первая воздухоплавательная школа. В будущем территорию пустыря размером более двадцати гектаров полностью обустроят. Проложат велодорожки, сделают зоны отдыха и главное — музей.Особая ценность объекта — не менее сорока экспонатов настоящих самолетов, а также их уменьшенных копий. Часть из них разместят прямо на самом поле. Выставочные залы расположат в заново отстроенных ангарах почти столетней давности.Проект стал победителем на Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов, так что получил федеральное финансирование. В его создании на протяжении нескольких месяцев участвовали и местные жители. По мнению историков, музей станет одним из крупнейших в России.