Вопросы переселения из аварийного жилья и модернизации коммунальных объектов в Псковской области обсудили председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, гендиректор фонда Константин Цицин и губернатор региона Михаил Ведерников.

Вопросы переселения из аварийного жилья и модернизации коммунальных объектов в Псковской области обсудили председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин, гендиректор фонда Константин Цицин и губернатор региона Михаил Ведерников.В центре внимания была и модернизация котельной №1 в городе Остров. Она обслуживает весь центр города и имеет самую большую выработку. Говорили и о том, как в регионе реализуется программа по восстановлению объектов культурного наследия, передает "Россия 24"."Определены объекты для восстановления. Подготовлены объекты сметной документации Выделены деньги: почти полтора миллиарда рублей на два года, в этом году 450 миллионов. Подключились частные инвесторы. И сегодня уже договорились уже о том, чтобы посмотреть, когда конкретно какой объект начнет восстанавливаться, когда будет отремонтирован. Поговорили о будущем Михайловского музея. Надо придать ему особый статус. Так что надеюсь через год как минимум нам будет, что доложить нашему президенту", — заявил Сергей Степашин."Удалось сэкономить значительные средства, которые предполагалось изначально потратить на проектирование. Это, безусловно, открывает для нас новые возможности сегодня. В том числе мы обсудили часть работ по Святогорскому монастырю. Приведение в порядок могилы Пушкина, потому что она тоже не в самом хорошем состоянии находится, то есть на эти направления будут потрачены сэкономленные средства", — рассказал Михаил Ведерников.