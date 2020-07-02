В Гусь-Хрустальном парад колясок «Мой малыш» в этом году пройдет в онлайн формате. Сообщается на официальном сайте администрации города.
В конкурсе могут принять участие семьи с детьми до 4 лет (родители в возрасте до 35 лет), а также с детьми на инвалидных колясках любого возраста.
Для участия необходимо: украсить коляску или детский велосипед, сделать фото с каждой стороны украшенной коляски и общее фото с родителями, коляской и ребенком, записать видео «Визитная карточка» продолжительностью не менее 1 минуты 30 секунд и не более 3 минут 30 секунд.
До 6 июля включительно необходимо прислать заявку вместе с фото и видео на электронную почту отдела по молодежной политике: [email protected]
8 июля в День семьи любви и верности в соцсети «ВКонтакте» на странице «МОЛОДЕЖЬ Гусь-Хрустальный! Официально» (https://vk.com/gusmolodyozh) стартует онлайн-голосование, а 10 июля пройдет дистанционное заседание конкурсной комиссии. Победители и участники конкурса будут награждены призами в соответствии