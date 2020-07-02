Надзорные органы проверяли транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки.
Сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с Восточным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.
В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.
В ходе рейда было проверено десять автобусов, выявлено два нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, выявлено одно транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к представителям организаций, предприятий и учреждений, занимающихся перевозкой пассажиров, в особенности перевозкой групп детей, о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.
Также полицейские просят водителей и пассажиров отнестись к данным мероприятиям с пониманием, так как они направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей региона.