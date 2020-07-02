Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, который угнал автомобиль жительницы столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Москвичка обратилась ..

Подмосковные полицейские задержали пьяного мужчину, которыйугнал автомобиль жительницы столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России поМосковской области.Москвичка обратилась за помощь к полицейским в Лотошино. Оназаявила, что у нее угнали иномарку, которую она припарковала возле частногодома на территории СНТ.Правоохранители обнаружили похищенную машину в течение сорокаминут возле деревни Ушаково. За рулем сидел судимый ранее сорокалетний мужчина.При проверке на содержание алкоголя, прибор показал 1,182 промилле, передает сайт "Подмосковье сегодня".Угонщик рассказал, что, проходя мимо дома, он увидел машину сключами в замке зажигания, после сел и поехал на ней в столицу. На мужчинузавели уголовное дело. В данный момент он под подпиской о невыезде.