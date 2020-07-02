За два дня проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали более 20 граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

За два дня проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали более 20 граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.В целях розыска и задержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также лиц, пропавших без вести, с 25 по 26 июня текущего года на территории области проведена оперативно-профилактическая операция «Розыск».В ходе проведения мероприятий задержано 26 человек, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Кроме того, на территории государств-участников СНГ установлено местонахождение двоих подозреваемых, один из которых установлен на территории Республики Узбекистан, другой – Республики Армения.Также в ходе операции было установлено местонахождение 3 лиц, заявленных как без вести пропавшие, идентифицирована личность 1 ранее обнаруженного на территории региона трупа.