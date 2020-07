Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси."Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", — заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC. Она напомнила, что президент США должен защищать военнослужащих страны и обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства, сообщает "Интерфакс".Очередной порцией анонимок (якобы Россия побуждала талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане) поделилась The New York Times, хотя кроме слов неких источников, не предъявлено никаких доказательств.Министр обороны США заявил: у Пентагона нет данных, подтверждающих газетные статьи. Трамп уверяет: разведка ему ничего подобного не докладывала."История о российском вознаграждении — еще одна, состряпанная лживыми новостями. Ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне и Республиканской партии. Секретный источник, наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!" — уверен Трамп.А глава комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что следует подумать о том, какие санкции уместны для дальнейшего сдерживания "злонамеренной деятельности России".Прокомментировали эту газетную утку и в Министерстве иностранных дел России. Там отметили, что интеллектуальный уровень пропагандистов от американской разведки не позволяет придумать что-то лучше, чем подобная чушь. Кроме незатейливого вброса, отметили российские дипломаты, вряд ли что-то можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане.Американским налогоплательщикам стоит обратить внимание на работу самой американской разведки. Можно вспомнить еще многое, сказали в МИД, помимо причастности к наркотрафику, выплатах боевикам за проход транспортных караванов и откатах с контрактов на выполнение различных проектов.