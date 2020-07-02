Обвинение в хищении двух телефонов и денежных средств с банковской карты предъявлено местному жителю.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обвинение в совершении кражи двух телефонов и денежных средств с банковской карты предъявлено ранее судимому 43- летнему жителю города Вязники.Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый подвозил на своем автомобиле знакомого с девушкой. После того, как пассажиры покинули автомобиль, мужчина увидел на заднем сиденье два сотовых телефона. Он решил оставить чужое имущество себе, посчитав, что молодые люди не вспомнят, где оставили телефоны, и не станут обращаться в полицию. Также фигурант обнаружил, что на одном из телефонов установлено мобильное приложение банка, используя которое он совершил хищение денежных средств в размере 27 тысяч рублей, переведя их на свой счет со счета потерпевшего. Затем он обналичивал деньги и тратил на личные нужды.Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 40 тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия оба телефона были возвращены владельцам, материальный ущерб возмещен.