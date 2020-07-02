Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продолжен. В свое время было много сказано о том, что все это слишком затратно для интернет-провайдера. Оправдались ли опасения разбиралась программа Вести.net.

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам в России будет продлен до конца года. Об этом заявил глава Минкомсвязи, Максут Шадаев. Он также привел первую оценку результатов программы "доступный интернет": за два месяца ей воспользовались 500 тысяч человек, а самые популярные сайты у аудитории - это социальные сети. И еще интересный вывод: Шадаев заявил, что сервис востребован, но объем бесплатного трафика небольшой, поэтому нельзя говорить, что абоненты массово переходят на "социальный" интернет.По мнению министра люди действительно пользуются таким доступом, когда не успевают или не могут платить за интернет. Напомним, что пилот должны были запустить еще первого марта, но вмешалась пандемия и список всегда доступных сайтов утвердили только к началу апреля. Что важно, пока проект касается только фиксированного, то есть проводного интернета. В пилоте участвуют пять крупнейших провайдеров - это "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (он же "Билайн") и Эр-Телеком, который известен под брендом Дом.ру. Их абоненты могут даже при нулевом балансе заходить на сайты, признанные социально значимыми – всего их почти 400. Там есть поисковая служба, почта, мессенджеры и карта, а также портал "Госуслуги", кроме того 50 сайтов СМИ и новостных агрегаторов, 26 соцсетей и сообществ, 46 ресурсов, связанных с культурой и примерно столько же научных порталов, больше 60 образовательных ресурсов, есть сайты банков и даже интернет-магазинов.Тут важный момент: когда проект только разрабатывался, предполагалось, что он затронет и абонентов мобильного интернета. В итоге из первоначального проекта это исключили и хотели начать эксперимент с мобильной связью в июле. Очевидно, что сроки сдвинули дальше, возможно – из-за споров о трафике. В Минкомсвязи траты провайдеров на бесплатный доступ с учетом мобильного интернета оценивались в 5 млрд рублей в год. Бизнес называл сумму в 30-40 раз больше. Пока в рамках пилота ни о каких компенсациях вообще речь не идет. И, возможно, что дискуссия вокруг выплат провайдерам или сокращения списка сайтов еще впереди.***К глобальным новостям, точнее – к трендам. Пару дней назад мы говорили, о том, что "ВКонтакте" запустил систему "донатов" - пожертвований, которые пользователи соцсети могут перечислить любимым блогерам. А теперь, по сути, о том же самом объявил Facebook: компания представила целый набор инструментов для поддержки авторов. Во-первых, как и "ВКонтакте", Facebook добавил ежемесячные пожертвования. Блогер может установить сумму, за которую пользователь получит доступ к эксклюзивному контенту. Работает это пока в Америке, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии, но вот комиссия Facebook в разы выше, чем у всех вокруг.Patreon - самая известная площадка для такого рода поддержки блогеров - забирает себе 10%, "ВКонтакте" - 5%, Facebook - 30%. Соцсеть также добавила виртуальную валюту, "звезды", которую можно покупать за реальные деньги и жертвовать блогерам во время прямых эфиров. Эта механика скопирована с популярного стрим-сервиса Twitch – там пользователи жертвуют блогерам кристаллы. Появились новые виды рекламы - можно продвигать свой прямой эфир, можно встраивать в эфир рекламные ролики. Как пишут IT-издания, Facebook пошел на такой шаг на фоне пандемии. Все больше популярных людей - музыкантов, фитнес-тренеров - проводят прямые трансляции в соцсети, и им нужен инструмент для заработка на этом контенте. Ну и собственные доходы соцсети под вопросом, ее бойкотируют несколько сотен рекламодателей. Бренды требуют больше цензуры, Марк Цукерберг даже встречался с ними, но пока без особого успеха. В любом случае подписка на эксклюзивный контент теперь есть уже в YouTube, "ВКонтакте", Facebook и на Twitch, похоже осталось подождать только Instagram и TikTok.