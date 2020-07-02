Личность злоумышленника была установлена благодаря бдительности и активной гражданской позиции жителя областного центра.

23 июня в одной из социальных сетей житель города Владимира Руслан Довранов опубликовал пост о том, что неизвестный продал ему, предположительно, похищенный велосипед. Пост сопровождался фотографией транспортного средства.Сотрудники полиции, увидев сообщение, связались с гражданином, который опубликовал информацию. Молодой человек пояснил полицейским, что к нему на улице подошел неизвестный и предложил купить велосипед за 300 рублей. Поскольку цена была сильно занижена, владимирец предположил, что продавец хочет сбыть краденое. Молодой человек приобрел транспортное средство, планируя найти законного владельца. При этом Руслан Довранов, проявив бдительность, снял на камеру телефона велосипед и продавца, после чего сразу же приступил к поиску собственника через сеть Интернет.Подозреваемый в совершении кражи был задержан в результате проведенных оперативниками уголовного розыска и сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру мероприятий.Злоумышленником оказался 41-летний неоднократно судимый мужчина, зарегистрированный в городе Костерево. Задержанный рассказал, что приехал во Владимир недавно, вел бродяжнический образ жизни, нигде не работал. Оказавшись случайно в подъезде многоквартирного жилого дома в Ленинском районе областного центра и увидев оставленный велосипед, похитил чужое имущество, которое впоследствии и сбыл на улице.В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигурант арестован.