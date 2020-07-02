Во Владимирской области число заболевших коронавирусом выросло до 4 456 человек, летальных исходов 65 Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа увеличилось до 65. Последняя

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом выросло до 4 456 человек, летальных исходов 65 Число летальных исходов во Владимирской области от КОВИДа увеличилось до 65. Последняя смерть пациента была зафиксирована в регионе 1-го июля. Что касается новых заболевших, их в нашем регионе 48-мь. Новые предоставил Роспотребнадзор. Число КОВИД-носителей во Владимирской области увеличилось до 4 456