02.07.2020

2020-07-02 20:35:04

Во Владимирской области ликвидирована незаконная свалка мусора на берегу озера

Тот случай, когда горы можно свернуть только совместными усилиями. Особенно, когда это горы мусора. Жители Петушинского района обнаружили незаконную свалку на берегу местного озера. О том, как в кратчайшие сроки удалось избавиться от стихийной свалки и кто в этом помог — в нашем репортаже.

Почти 8 кубометров пластиковых бутылок, разбитого стекла и прочего мусора. Столько удалось собрать жителям Петушинского района вблизи озера Чёрное. Популярного места не только среди отдыхающих, но и, как оказалось, любителей по-лёгкому избавиться от бытовых отходов - просто вывалив их в лесу. Обнаружив свалку, местные активисты тут же взялись за лопаты. А поддержкой заручились у местной администрации.

Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района: "Есть отдел у нас, который занимается охраной и экологией, выезжает на места, на карте наносит все эти точки, и потом, в плановом режиме, мы проводим работу... Рады и довольны, что у нас в территории работает организация "Хартия", которая занимается сбором и вывозом ТБО. И вот это взаимодействие: администрации района, неравнодушных жителей, организации "Хартия" - вот даёт тот результат, который мы сегодня видим. "Хартия" обеспечила техническую поддержку, жители приехали в выходной день. "

В летнее время количество несанкционированных свалок увеличивается в разы, говорят в компании. И даже несмотря на то, что уборка таких территорий не входит в зону ответственности регионального оператора, они всегда готовы прийти на помощь. И бесплатно вывезти отходы. Кстати, часть отходов с незаконных свалок, которая подлежит переработке, отправляется на станцию сортировки.

Александр Ефремов, заместитель директора Владимирского филиала ООО "Хартия": "На самом деле, сделано уже не мало, всё зависит от инициатив конкретных руководителей муниципальных образований. То есть мы никогда никому не отказываем и с удовольствием в таких акциях участвуем. Если подвести минимальные итоги, достаточно ощутимый объём был ликвидирован по несанкционированным навалам."

За последние несколько месяцев "Хартия" вывезла уже более тысячи кубометров стихийных свалок. Но работы ещё достаточно. Ведь как гласит одна известная фраза: чисто - не там, где убираются, а там - где не мусорят.



Дмитрий Горкин, Александр Голубев

"Вести-Владимир"