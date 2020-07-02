Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД России в Твиттер был взломан хакерами. На странице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020 года. Взлом ..

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД России в "Твиттер" был взломан хакерами. Настранице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020года.Взлом произошел более 12 часов назад. Записи о продаже данныхпоявились ночью и доступны до сих пор, уточняет News.ru.Хакеры неоднократно взламывали аккаунты представителей властив социальных сетях. В прошлом году атаке подвергся профиль бывшего премьер-министраРоссии Дмитрия Медведева в "Твиттер", пишет .