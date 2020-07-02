Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter был взломан хакерами. На странице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020 года. Взлом произошёл ..

Официальный аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter был взломан хакерами. Настранице появилось объявление о продаже базы данных туристов ЕПГУ за июнь 2020года.Взлом произошёл более 12 часов назад. Записи о продаже данныхпоявились ещё ночью, но доступны до сих пор, уточняет News.ruХакеры неоднократно взламывали аккаунты представителей властив социальных сетях. В прошлом году был взломан профиль бывшего премьер-министраРФ Дмитрия Медведева в Twitter, пишет .