Звезда сериала Зулейха открывает глаза поздравила отца
своих дочерей Алексея Учителя и его коллег с Днем режиссера. Юлия Пересильд
призналась, что преклоняется перед трудом кинематографистов.
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" поздравила отца
своих дочерей Алексея Учителя и его коллег с Днем режиссера. Юлия Пересильд
призналась, что преклоняется перед трудом кинематографистов.
Артистка отметила, что считает себя счастливицей, ведь на
своем творческом пути она встречала только талантливых режиссеров. Юлия Пересильд
как-то раз побывала в шкуре постановщика, поэтому отлично понимает, как сложна
и энергозатратна эта профессия.
Режиссер, по словам звезды сериала "Зулейха открывает глаза",
отвечает за все на площадке. "Именно
от личности зависит успех или неуспех, получилось или не получилось!" – рассудила
Пересильд. Юлия добавила, что хороший постановщик может сделать невозможное и вылепить из артиста что угодно.
Знаменитость призналась в любви ко всем представителям этой
профессии. "Люблю! Каждого по–своему!" – высказалась актриса из сериала "Зулейха
открывает глаза".
1 Июл 2020 в 1:06 PDT
Напомним, что 35-летняя Юлия Пересильд воспитывает двоих детей.
Дочек артистка родила от режиссера Алексея Учителя. Кинематографист старше
актрисы на 33 года. Не так давно . Старшему ребенку пары исполнилось 11 лет, младшей девочке –
восемь.