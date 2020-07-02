Во Владимирской области доступно 985 участков для голосования

По данным избирательной комиссии Владимирской области, на 20.00 28 июня в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 297 628 жителей региона. Голосование завершится 1 июля.Напомним, во Владимирской области доступно 985 участков для голосования, которые ежедневно открыты с 8.00 до 20.00 1 июля.Найти свой участок для голосования можно с помощью цифрового сервиса на сайтах облизбиркома и ЦИК РФ, картографического сервиса «ТИК и УИК на карте России» или на Яндекс карте, указав в строке поиска «избирательный участок».