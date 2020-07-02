В ходе конфликта обвиняемый выстрелил в потерпевшего из незаконно хранившегося у него оружия.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 65-летнего жителя соседнего региона. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ, - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия, и ч. 1 ст. 222 УК РФ, - незаконное хранение огнестрельного оружия. Два уголовных дела были соединены в одно производство.В апреле текущего года в дежурную часть отделения полиции сообщили о поступлении в больницу 40-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Медицинский персонал пояснил, что мужчину доставили на карете скорой медицинской помощи из деревни района.По версии предварительного следствия, в апреле текущего года жители соседнего региона приехали на дачу в одну из деревень Гороховецкого района. На почве имущественных разногласий между двумя родственниками произошел конфликт. В ходе высказывания взаимных словесных угроз, обвиняемый по делу взял хранившийся у него пистолет и выстрелил из него в потерпевшего. Впоследствии, осознав произошедшее, обвиняемый вызвал скорую помощь.Следствием также было установлено, что обвиняемый в 2005 году незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие и в дальнейшем хранил его у себя. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Проведенной экспертизой было установлено, что самодельный пистолет является пригодным для стрельбы огнестрельным оружием калибра 7,2 мм.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.