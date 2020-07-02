(ул. Диктора Левитана) Задыхаются в собственных квартирах. Жители одного из домов на улице Диктора Левитана жалуются на отвратительный запах. Пахнет фекалиями уже при входе в подъезд. Жильцы

(ул. Диктора Левитана) Задыхаются в собственных квартирах. Жители одного из домов на улице Диктора Левитана жалуются на отвратительный запах. Пахнет фекалиями уже при входе в подъезд. Жильцы говорят: Это же невозможно! Вы чувствуете какой запах? Это что-то! Люди жалуются, в квартирах на первом этаже из-за запаха вообще жить невозможно. Причина — протечки канализации в подвальном