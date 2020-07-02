71,18% жителей региона проголосовали – «За поправки», 27,82 – «Против»

1 июля по всей стране, включая Владимирскую область, завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ.По предварительным данным Избирательной комиссии Владимирской области, после обработки всех протоколов 71,18% жителей региона проголосовали – «За поправки», 27,82 – «Против». Всего голосование посетили 53,26% опрашиваемых.«Жители Владимирской области выразили свою позицию по поправкам в Конституцию. Явка на избирательные участки была высокой. Считаю, что каждый проголосовавший по судьбоносному для России вопросу может по праву гордиться тем, что исполнил свой гражданский долг. Теперь нашу страну ждёт новый прорывной этап социально-экономического развития», – уверен Губернатор Владимир Сипягин.Губернатор отдельно поблагодарил руководство и членов избирательных комиссий, органы местного самоуправления за чёткую организацию процесса, а также областные и районные СМИ за информацию о важности и пользе вносимых поправок.