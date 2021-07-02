Началась подача заявлений на сайте Госуслуг на новые выплаты

Началась подача заявлений на сайте Госуслуг на новые выплатыМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что к 13:00 1 июля через портал Госуслуг подано 142 тысячи заявлений на оформление новых социальных выплат: более 112 тысяч подано на оформление ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет и почти 30 тысяч — на оформление выплаты для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности. Таким образом, в минуту подается в среднем 180 заявлений.Напомним, что с 1 июля 2021 года на Госуслугах стало возможно оформить ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет из неполных семей, а также ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.Для оформления выплаты необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить интерактивную форму заявления на портале Госуслуг. При этом данные, имеющиеся в распоряжении портала, будут подтягиваться в форму автоматически.Заявление будет направлено на рассмотрение в ПФР, после чего пользователю через личный кабинет на Госуслугах поступит информация о назначенной выплате, либо о необходимости предоставить в ведомство недостающие документы.Право на назначение пособий имеют граждане, размер среднедушевого дохода семей которых не превышает величину прожиточного минимума по месту пребывания или фактического проживания заявителя.Фото: Pexels.com