В расширенный список кандидатов на участие в Паралимпийских играх вошли четверо.

Сразу 11 спортсменов из Владимирской области включены в состав сборной России для участия в Олимпиаде-2021 в Токио. В список вошли спортивные гимнасты Анастасия Агафонова, Ангелина Мельникова, Артур Далалоян, Кирилл Прокопьев, Александр Карцев и Алексей Ростов, легкоатлетка Алёна Лысенко, художественная гимнастка Ангелина Шкатова, борцы Абуязид Манцигов и Артур Саргсян, а также Мария Васильева - пулевая стрельба.В расширенный список кандидатов на участие в Паралимпийских играх вошли Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова, Надежда Сычёва и Пётр Филатов.«Победителям и призёрам международных соревнований, членам сборных команд по видам спорта, включённым в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам учреждены стипендии губернатора», − отметил директор департамента по физкультуре и спорту Алексей Сипач.Планируется, что на Сурдлимпийских играх, которые пройдут в 2022 году, Владимирскую область представят: греко-римские борцы Иван Константинов, Мартин Алексанов и Александру Пастушенко, легкоатлет Илья Солнцев и двое стрелков – Екатерина Барышева и Оксана Хорошилова.