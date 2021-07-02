На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 июля
лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 июля лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
68 - во Владимире
25 - в Муромском районе
21 - в Гусь-Хрустальном районе
20 - в Ковровском районе
11 - в Суздальском районе
10 - в Вязниковском районе
9 - в Александровском районе
8 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Собинском районе
8 - в Гороховецком районе
7 - в Петушинском районе
7 - в Киржачском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Кольчугинском районе
4 - в Камешковском районе
4 - в Радужном
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 620 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).