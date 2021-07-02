На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 июля лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 июля лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.68 - во Владимире25 - в Муромском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Ковровском районе11 - в Суздальском районе10 - в Вязниковском районе9 - в Александровском районе8 - в Юрьев-Польском районе8 - в Собинском районе8 - в Гороховецком районе7 - в Петушинском районе7 - в Киржачском районе5 - в Меленковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Кольчугинском районе4 - в Камешковском районе4 - в Радужном2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 620 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).